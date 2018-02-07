Сибирские ученые изобрели новый метод поиска нефти

Сотрудники Сибирского федерального университета разработали уникальную технологию поиска полезных ископаемых. Информация поступает из естественного электромагнитного и сейсмического шума, что снижает цену работ в три раза.

Разыскать нефтяные залежи можно будет без взрывов или прокладки трехкилометровой питающей линии. Метод действует и для полиметаллов. Легкий переносной прибор анализирует естественные электромагнитные и сейсмические шумы Земли. Об этом сообщает Krasnoyarskmedia.ru. Разработка получила патент и была успешно протестирована на одном из газоконденсатных месторождений Хакасии.

Как писал портал iz.ru, российские нефтяные компании резко нарастили бурение новых скважин. В докладе международной компании Rystad Energy говорится, что количество скважин в 2017 году увеличилось на 20%. По мнению экспертов, высокие темпы ввода объектов могут сохраниться. Это произойдет благодаря устойчивым ценам на нефть и разработке новых месторождений. Другой фактор — неопределенность относительно сделки с ОПЕК.