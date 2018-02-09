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Антитеррористическую операцию на Синае проводят силовики Египта

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Фото: Global Look Press/Mohamed Abd El-Ghany
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Сотрудники силовых структур Египта проводят на севере и в центре Синайского полуострова масштабную антитеррористическую операцию. В ней задействованы военные и полицейские.

Операция начала по приказу верховного главнокомандующего — президента Абдель Фаттах ас-Сиси, передает ТАСС. В ходе операции будут обнаружены и уничтожены очаги «терроризма и криминальных банд в ряде районов страны, в том числе на севере и в центре Синая, в дельте Нила и в пустыне на западе страны».

Портал iz.ru сообщал, что авиакомпаниям EgyptAir и «Аэрофлот» выданы разрешения на выполнение полетов рейсов между Москвой и Каиром. 

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