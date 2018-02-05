Египет опроверг участие ВС Израиля в ударах по боевикам на Синае

Израиль не проводил операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) на Синайском полуострове, говорится в официальном заявлении египетской армии.

Официальный представитель ВС арабской республики Тамер ар-Рифаи подчеркнул, что информация, опубликованная в газете New York Times, не соответствует действительности, передает «РИА Новости».

«Одна лишь египетская армия наделена полномочиями в сотрудничестве с полицией на проведение боевых операций в определенных районах Синайского полуострова», — подчеркнул ар-Рифаи.

Ранее газета New York Times опубликовала статью, в которой утверждается, что якобы президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси дал разрешение Израилю на проведение секретной операции, которая длится уже два года.