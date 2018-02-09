В Госдуме предложили создать лотерею для соблюдающих ПДД водителей

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать специальную лотерею для ответственных водителей. Парламентарий уже направил соответствующий запрос в Главное управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России с просьбой рассмотреть предложение.

Согласно замыслу, водители, соблюдающие ПДД и скоростной режим, смогут регистрироваться в специальной лотерее, призовой фонд которой будет сформирован из штрафов, уплаченных правонарушителями.

Сухарев рассказал, что несколько лет назад подобная инициатива была реализована в Швеции. В результате средняя скорость автомобильного потока на участке снизилась на 22%.

«А как мы знаем, превышение скорости очень часто заканчивается авариями, иногда с печальным исходом», — цитирует автора приложения RT.

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