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Алексей Панин назвал причины неуплаты штрафов за нарушение ПДД

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Фото: МВД.РФ/REN TV
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Актер Алексей Панин заявил, что не оплачивал штрафы за нарушение ПДД, так как год нигде не работал. Он также сообщил, что не знает точно, сколько штрафов было на него выписано, пишет телеканал РЕН ТВ.

«Я год искал свою дочь и год нигде не работал. Жил в Петербурге в машине. Мне помогали добрые люди деньгами. Разные люди, преступники, сотрудники полиции, бабушки», — сказал он.

Панин отметил, что в настоящий момент у него есть работа и он готов «с большим рвением и инициативой» оплачивать штрафы. Ранее стало известно, что сотрудники ГАИ задержали актера на 7-м км МКАД. За ним числятся 248 правонарушений.

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