Панин ответил Майкову на высказывания о сериале «Бригада»

Актер Алексей Панин ответил своему коллеге Павлу Майкову, который назвал сериал «Бригада» преступлением перед Россией.

По его словам, Майков отчасти прав, говоря о том, что сериал пропагандировал неверные ценности и многие представители молодого поколения хотели стать бандитами. С другой стороны, влияние той или иной картины обусловлено средой, в которой растет человек.

«В 90-е, в начале нулевых в стране был полный хаос. Тогда, выйдя из своей грязной хрущевки, насмотревшись фильмов «Бригада», «Жмурки» и «Бумер», подросток берет в руки биту и идет грабить коммерческие палатки. Конечно, в этом Майков прав. Но это не значит, что такое кино надо запрещать», — заявил Панин в беседе с «Национальной службой новостей».

При этом Панин объяснил популярность «Бригады», «Бумера» и «Жмурок» тем, что эти фильмы не являются «третьесортной халтурой».

Подводя итог, актер заявил, что проблема, которую затронул Майков, является «проблемой нашего полууголовного гомофобного общества».

«В Европе такое кино не может нанести вред. У них ценности другие, не бандитско-гопнические. У нас же даже те, кто не сидел, пытаются говорить на фене», — резюмировал Панин.

Как писал портал iz.ru, ранее Павел Майков, исполнивший роль Пчелы в «Бригаде», заявил, что сериал является преступлением против России, поскольку после его просмотра многие представители молодого поколения захотели стать бандитами.