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Продюсер «Бригады» назвал глупостью слова Майкова о вреде сериала

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Фото: Аватар Фильм
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Продюсер сериала «Бригада» Александр Акопов назвал глупостью слова актера Павла Майкова о вреде картины для российского общества.

«На эту тему существуют исследования, которые однозначно показывают, что уровень преступности связан с совершенно другими обстоятельствами, а вовсе не с существованием сериалов на криминальную тему», — заявил Акопов.

По его мнению, подобные сериалы имеют противоположный эффект и способны отвратить молодых людей от желания стать преступниками.

Продюсер также напомнил, что персонаж Майкова, который сыграл Пчелу в сериале «Бригада», был убит.

«Это урок подрастающему поколению», — отметил Акопов в интервью RT.

Как сообщал портал iz.ru, Майков ранее заявил, что сериал является преступлением перед Россией, поскольку он пропагандировал неверные ценности.

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