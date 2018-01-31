Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России

Актер Павел Майков, исполнивший роль Пчелы в «Бригаде», заявил, что сериал является преступлением перед Россией, поскольку он пропагандировал неверные ценности.

«Для меня как актера сериал «Бригада» принес пользу — известность, а для общества, людей — вред. «Бригада» — это преступление перед Россией, в котором я участвовал», — заявил Майков в интервью газете «Вечерняя Москва».

Он подчеркнул, что после сериала мальчики хотели стать бандитами. «Нельзя спасти мир с помощью зла и насилия», — отметил Майков.

По его мнению, сериал пользовался успехом из-за образа Робин Гуда — «парни из народа, загибающие систему».

Сериал «Бригада», состоящий из 15 эпизодов, вышел на экраны в 2002 году. Главные роли исполнили Сергей Безруков (Саша Белый), Павел Майков (Пчела), Дмитрий Дюжев (Космос), Владимир Вдовиченков (Фил), Екатерина Гусева (Сурикова) и Андрей Панин (Володя-опер).