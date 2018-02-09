Памятник авиатехникам установят на аэродроме под Ярославлем
Под Ярославлем на аэродроме Левцово появится двухметровый бронзовый памятник авиатехникам. Прототипом монумента стал авиатехник Макарыч из фильма «В бой идут одни «старики». Его роль сыграл Алексей Макарович Смирнов, который родился в Данилове.
Скульптура будет представлять собой Макарыча, который стоит с поднятой вверх рукой, встречая и провожая пилотов. Проектом занимается заслуженный художник России Елена Пасхина. На открытие памятника 5 мая планируется пригласить симфонический оркестр, который исполнит знаменитую «Смуглянку» — так хотели герои фильма в «Бой идут одни «старики». Об этом сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ». Организаторы собирают средства на проект.
Как ранее писал портал iz.ru, памятник мотоконструктору Петру Можаеву, который спроектировал мотоцикл «Иж», установят рядом с АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» на улице Карла Маркса в Ижевске. Идея увековечить память прославленного конструктора принадлежит музейным работникам и членам мотосообщества. Также инициативу поддержали около 1,5 тыс. горожан и жителей Республики Удмуртия.