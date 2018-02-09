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Памятник авиатехникам установят на аэродроме под Ярославлем

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Под Ярославлем на аэродроме Левцово появится двухметровый бронзовый памятник авиатехникам. Прототипом монумента стал авиатехник Макарыч из фильма «В бой идут одни «старики». Его роль сыграл Алексей Макарович Смирнов, который родился в Данилове.

Скульптура будет представлять собой Макарыча, который стоит с поднятой вверх рукой, встречая и провожая пилотов. Проектом занимается заслуженный художник России Елена Пасхина. На открытие памятника 5 мая планируется пригласить симфонический оркестр, который исполнит знаменитую «Смуглянку» — так хотели герои фильма в «Бой идут одни «старики». Об этом сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ». Организаторы собирают средства на проект.

Как ранее писал портал iz.ru, памятник мотоконструктору Петру Можаеву, который спроектировал мотоцикл «Иж», установят рядом с АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» на улице Карла Маркса в Ижевске. Идея увековечить память прославленного конструктора принадлежит музейным работникам и членам мотосообщества. Также инициативу поддержали около 1,5 тыс. горожан и жителей Республики Удмуртия.

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