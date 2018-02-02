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Памятник конструктору мотоцикла «Иж» установят в Ижевске

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Памятник мотоконструктору Петру Можаеву, который спроектировал мотоцикл «Иж», установят рядом с АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» на улице Карла Маркса в Ижевске. Об этом сообщается в распоряжении, которое опубликовано на официальном сайте города.

Памятник мотоконструктору Петру Можаеву изготовят и установят за счет АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг». Также руководство предприятия возьмет на себя содержание объекта, сообщает ИА «Сусанин».

Идея увековечить память прославленного конструктора принадлежит музейным работникам и членам мотосообщества. Также инициативу поддержали около 1,5 тыс. горожан и жителей Республики Удмуртия.

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