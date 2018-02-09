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Частично обрушившийся дом для сирот в Якутии был построен в короткие сроки

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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При строительстве дома для сирот в Сунтарском районе Якутии, где в одной из квартир обрушился потолок, были установлены слишком короткие сроки. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.

«Согласно материалам прокурорской проверки, при строительстве объекта администрацией района были установлены необоснованно короткие сроки, так аукцион объявлен в начале сентября 2012 года с установлением срока окончания строительства в середине декабря того же года», — сказано в сообщении.

Отмечается, что разрешение на строительство здания было выдано при отсутствии проектной документации, а сам объект не был принят комиссией.

Обрушение потолка в связи с повреждением несущей балки в четырехквартирном жилом доме для сирот в райцентре Сунтар произошло ночью 22 января. Здание было построено в 2013 году по федеральной программе. По факту обрушения возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности», а также организована проверка по наличию признаков преступлений по статье «Халатность». 

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