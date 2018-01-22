СК Якутии проверит жилой дом для сирот в связи с обрушением потолка

Сотрудники Следственного комитета проведут проверку в связи с появлением в местных СМИ информации об обрушении потолка в жилом доме для сирот в райцентре Сунтар. Об сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

В некоторых местных СМИ появилась информация, что в одном из домов райцентра 2013 года постройки по федеральной программе, предназначенном для проживания четырех семей, являющихся выпускниками детского дома, с малолетними детьми, произошло обрушение потолка в связи с повреждением несущей балки, сообщает ИА SakhaNews.

Инцидентом заинтересовались прокуратура Якутии и следственные органы СУ СК РФ по РС. Начата проверка по наличию признаков преступлений по статьям «Халатность» и «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». Следователям предстоит дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за строительство дома и проверку качества выполненных работ.