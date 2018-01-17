Следователи проводят проверку гибели женщины при хлопке газа в Ижевске

Следователи инициировали проверку по факту гибели женщины при хлопке газа в жилом доме в Ижевске, сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

По информации следствия, тело 39-летней женщины было обнаружено в арендованной ею квартире на шестом этаже дома 118 по улице Пушкинской 17 января в 10:51 после хлопка бытового газа. В результате происшествия были повреждены оконная рама, обстановка и входная дверь в квартиру, сообщает ИА «Сусанин».

Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Евгений Шутов рассказал, что в результате хлопка газа дом не пострадал. Огонь не распространился в квартире дальше кухни. На данный момент в подъезде дома временно отключено газоснабжение. У погибшей осталось четверо детей, которых на момент происшествия не было в квартире.