Карнавал в Рио-де-Жанейро должен привлечь до 1,5 млн туристов

Сегодня, 9 февраля, в Рио-де-Жанейро состоится открытие карнавала, который привлечет в город до 1,5 млн туристов и $1 млрд дохода.

По прогнозам мэра Рио-де-Жанейро, в 2018 году карнавал в этом городе посетят около 1,5 млн туристов — на 400 тыс. больше, чем годом ранее.

Общее число гостей праздника — как туристов, так и местных жителей — должно превысить 6 млн человек, сообщает ТАСС.

При этом в этом году водителей платформ с танцорами будут тестировать на алкоголь, чтобы избежать аварий.

18 января портал iz.ru рассказал, что в Бразилии грабители потребовали выдать им биткоины при нападении на пункт обмена валюты.

Бандиты проникли в помещение, связали владельцев и вытащили из кассы наличность на сумму $31 тыс.

Когда грабители уходили, они обратили внимание на объявление о том, что обменник работает с биткоинами, и потребовали рассказать, где хранится криптовалюта, но хозяин не стал этого делать.