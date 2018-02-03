Суд вернул паспорт осужденному экс-президенту Бразилии

Бразильский суд постановил вернуть паспорт бывшему президенту страны Луису Луле да Силве. Политик приговорен к тюремному заключению по обвинению в коррупции.

Ранее документ был у него изъят, чтобы не дать заключенному покинуть страну. Это сделали после ужесточения приговора — в июле 2017 года да Силве дали 9,5 года, но в январе увеличили срок отбывания до 12 лет и одного месяца.

Удостоверение личности вернулось к обладателю, поскольку юстиция «не может себе представить, чтобы Лула да Силва уехал из страны», передает телеканал Telesur.

Портал iz.ru писал о том, что, по данным соцопроса на сентябрь прошлого года, Лула да Силва лидировал по популярности среди кандидатов, которые могут претендовать на пост главы государства на президентских выборах 2018 года.