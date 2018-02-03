Прямой эфир

Суд вернул паспорт осужденному экс-президенту Бразилии

0
Фото: Global Look Press/Paulo Lopes
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бразильский суд постановил вернуть паспорт бывшему президенту страны Луису Луле да Силве. Политик приговорен к тюремному заключению по обвинению в коррупции.

Ранее документ был у него изъят, чтобы не дать заключенному покинуть страну. Это сделали после ужесточения приговора — в июле 2017 года да Силве дали 9,5 года, но в январе увеличили срок отбывания до 12 лет и одного месяца.

Удостоверение личности вернулось к обладателю, поскольку юстиция «не может себе представить, чтобы Лула да Силва уехал из страны», передает телеканал Telesur.

Портал iz.ru писал о том, что, по данным соцопроса на сентябрь прошлого года, Лула да Силва лидировал по популярности среди кандидатов, которые могут претендовать на пост главы государства на президентских выборах 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Марадона поддержал осужденного за взятки экс-президента Бразилии
Президент Бразилии не доказал свое существование и лишился пенсии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017