Три человека погибли при крушении самолета в Бразилии

Три человека погибли в результате крушения небольшого самолета на севере Бразилии. Об этом сообщил телеканал Globo.

Инцидент произошел 7 февраля в юго-западной части бразильского штата Пара.

Отмечается, что самолет Beechcraft Bonanza упал и взорвался после удара о землю.

В момент крушения на борту находились три человека –– пилот и два пассажира, все они погибли.

Полиция начала расследование, выясняются все причины происшествия.

Ранее портал iz.ru сообщал, что два человека погибли при падении учебного легкомоторного самолета марки Cessna в Италии. Воздушное судно упало в лес и загорелось.