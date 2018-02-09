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В Сирии взяты в плен два британских палача ИГ

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Фото: TASS/AP/Asmaa Waguih
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Двое членов группы британских палачей «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) взяты в плен курдскими ополченцами в Сирии. Об этом сообщила газета The New York Times.

Отмечается, что захваченные боевики Александа Коти и Эль Шафи Эльшейх казнили большое число западных заложников. Оба входили в четверку террористов, известных как «Битлз» из-за их британского акцента.

Главарь группы Мохаммед Эмвази, более известный как Джихади Джон, был ликвидирован в Сирии в ноябре 2015 года.

Еще один член банды Эйн Лесли Дэвис был задержан в Турции. Позже он был осужден по обвинениям в терроризме.

Как стало известно, все четверо боевиков ранее проживали в Лондоне. Они являются потомками беженцев.

Родители Коти — выходцы из Ганы и Кипра, семья Эльшейха бежала в Британию из Судана в 1990-х годах.

Известность британские палачи получили после публикации в интернете в 2014 году казни американского журналиста Джеймса Фоули.

В конце декабря портал iz.ru сообщил, что члены вооруженной группировки «Джейш аль-Ислам», базирующиеся неподалеку от Дамаска, освободили пленных сирийских военнослужащих и мирных граждан, удерживаемых в заложниках.

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