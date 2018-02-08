Госдеп не может подтвердить гибель мирных жителей от авиаударов в Сирии

Госдепартаменту США не известно, погибли ли мирные жители в Сирии в результате недавней бомбардировки.

Об этом заявила официальный представитель ведомства Хезер Науэрт в четверг, 8 февраля.

«Госдепартамент не может точно подтвердить, кто был убит», — цитирует ее ТАСС.

При этом она добавила, что если американские военные окажутся под угрозой, США будет использовать силу.

7 февраля возглавляемая США международная коалиция разбомбила силы сторонников президента Сирии Башара Асада, среди которых могли быть и россияне.

29 января портал iz.ru рассказал, что США продолжат сотрудничество с Организацией объединенных наций (ООН) и Россией для продвижения политического процесса в Сирии. Об этом заявила пресс-секретарь американского посольства в РФ Мария Олсон.