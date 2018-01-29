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США продолжат сотрудничать с РФ и ООН по урегулированию кризиса в Сирии

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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США продолжат сотрудничество с Организацией объединенных наций (ООН) и Россией для продвижения политического процесса в Сирии. Об этом в понедельник заявила пресс-секретарь американского посольства в РФ Мария Олсон.

«США будут продолжать сотрудничать с ООН и другими сторонами, в том числе с Россией, в целях поощрения всех возможных усилий для продвижения политического процесса, как это предусматривают резолюция Совета Безопасности ООН 2254 и совместное заявление президентов Трампа и Путина в Дананге», — цитирует Олсон «Федеральное агентство новостей».

Представители Вашингтона не примут участия в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи в качестве наблюдателей, поскольку, по словам Олсон, все усилия по урегулированию кризиса в САР должны быть направлены на политический процесс под эгидой ООН в Женеве, добавила пресс-секретарь посольства США.

Напомним, Конгресс сирийского нацдиалога пройдет в Сочи 30 января. МИД РФ пригласил на него около 1,6 тыс. представителей сирийского общества. Представители ООН и ряда региональных и международных партнеров приглашены на конгресс в качестве наблюдателей.

Президент России Владимир Путин провел накануне совещание с постоянными членами Совбеза РФ, в ходе которого обсуждался вопрос о подготовке к проведению конгресса.

По словам официального представителя Кремля, Путин обсудит с участниками конференции в Национальном центре управления обороны РФ вопросы применения вооружения в Сирии.

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