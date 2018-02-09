Госдеп рассказал об истинной цели США в Сирии

США не планируют разделов Сирии, и их единственная цель — борьба с ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ).

Об этом заявила в четверг, 8 февраля, официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

«США нацелены на уничтожение ИГ, я думаю, все об этом знают. Мы находимся там, чтобы разбить ИГ, это единственная причина», — цитирует ее «РИА Новости».

При этом она добавила, что США также хотят стабилизации ситуации в Сирии, которая должна подойти к проведению честных выборов в будущем.

7 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил о существовании планов Вашингтона по разделу Сирии.