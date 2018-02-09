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Прыгунья в высоту Ласицкене выиграла 34-й турнир подряд

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене одержала победу в международном турнире в Мадриде. Об этом сообщает агентство ТАСС.

На соревнованиях россиянка выступала под нейтральным флагом. Спортсменке удалось преодолеть планку на высоте 2 м. Взять высоту 2,07 м ей не удалось.

Таким образом, Мария Ласицкене одержала 34-ю победу подряд. Как писал портал iz.ru, 22 января спортсменка стала победительницей турнира по прыжкам в высоту «Битва полов»: она прыгнула на высоту 1,99 м, которую взяла с первой попытки. Серия побед прыгуньи длится с 1 июля 2016 года.

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