Прыгунья в высоту Ласицкене выиграла 34-й турнир подряд

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене одержала победу в международном турнире в Мадриде. Об этом сообщает агентство ТАСС.

На соревнованиях россиянка выступала под нейтральным флагом. Спортсменке удалось преодолеть планку на высоте 2 м. Взять высоту 2,07 м ей не удалось.

Таким образом, Мария Ласицкене одержала 34-ю победу подряд. Как писал портал iz.ru, 22 января спортсменка стала победительницей турнира по прыжкам в высоту «Битва полов»: она прыгнула на высоту 1,99 м, которую взяла с первой попытки. Серия побед прыгуньи длится с 1 июля 2016 года.

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