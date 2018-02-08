Второй этап модернизации начался на вокзале Ульяновска

Второй этап модернизации стартовал на железнодорожном вокзале Ульяновск-Центральный. В этом году планируется завершить усовершенствования, направленные на обеспечение удобства пассажиров.

На железнодорожном вокзале приступили к работе над вторым этапом усовершенствований. На данный момент ведутся работы по налаживаю четырех новых информационных табло и системы оповещения пассажиров «Автодиктор», сообщает 1ul.ru.

Продолжается изменение вокзала для удобства перемещения и пользования услугами маломобильным населением. Для этого произведется монтаж двух специальных подъемных платформ, которые помогут переместится из кассового зала в тоннель.

В течение года планируется разработать проект и подготовить все необходимые документы для проведения работ по удлинению пешеходного тоннеля на третью платформу. Также вокзал оборудуют системой видеонаблюдения и современным досмотровым оборудованием для обеспечения безопасности пассажиров.

Первый этап модернизации включал в себя утепление и обновление фасада здания вокзала и гостиничного комплекса, провели ремонтные работы в залах ожидания, кассовых и служебных помещениях, музее и цокольном этаже. Работы были завершены в ноябре 2017 года.