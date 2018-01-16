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Реконструкция вокзала в Иркутске займет около трех лет

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Начало работ по реконструкции станции Иркутск-пассажирский запланировано на 2018 год. До 2021 года планируется повысить уровень комфорта пассажиров и маломобильных групп населения, сохранив при этом исторический облик комплекса.

Проект предполагает ремонт тоннелей, перронов, навесов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. Ранее уже были приведены в порядок комнаты отдыха станций Иркутск-пассажирский и Слюдянка, а также санитарно-бытовой комплекс в Черемхове. Установлены новые навигационные указатели, появилась услуга проката столов для игры в аэрохоккей и теннис.  

Напомним, в сентябре 2017 года в Сибири началась масштабная реконструкция железнодорожных вокзалов. В проекты включены замена изношенных коммуникаций и световых табло, организация безбарьерной среды и установка новых комфортных сидений. Вокзал Улан-Удэ украсят традиционными бурятскими атрибутами по просьбе главы Бурятии. Работы будут проведены в рамках масштабной реконструкции всего восточного железнодорожного сообщения. 

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