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Работы по замене рельсов начнутся в Ульяновске с приходом весны

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В Ульяновске весной начнутся работы по замене изношенных рельсов. Полностью обновить пути должны на улицах Верхнеполевая и Тимирязева. Всего необходимо обновить 4,5 км трамвайных путей. Предприятие «Ульяновскэлектротранс» подготовило 700 м.

Как ожидается, активная фаза работ пройдет в апреле. Рельсо-шпальную решетку будут доставлять с железной дороги.

По словам главы Ульяновска Сергея Панчина, сейчас решается вопрос о развитии дорожной инфраструктуры в микрорайонах в Засвияжье и Завольжье. Местные жители должны до 1 мая определиться, какой вид транспорта для них является более подходящим.

Разворотное кольцо должны построить на Ветеринарной улице. Это позволит продлить уже существующий маршрут. Пока он является сезонным, отмечает ресурс 1ul.ru.

В конце ноября 2017 года транспортный парк Ульяновска пополнился тремя десятками трамваев 2001–2005 года выпуска. Об их безвозмездной передаче договорились губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и мэр Москвы Сергей Собянин.

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