Насильник Шурыгиной назвал сумму выплаченной ей компенсации

Сергей Семенов, отбывший срок за изнасилование Дианы Шурыгиной на вечеринке, выплатил ей компенсацию размером в 220 тыс. рублей.

«Заплатил за иск! Жду когда придут документы с подтверждением, что ничего не должен семье Ш.

Надеюсь, Диана распорядится правильно этими деньгами и направит их в нужное русло. Детские дома или больные дети всегда нуждаются в помощи», — написал он в своем Instagram.

Он поблагодарил своих друзей и всех неравнодушных за помощь в сборе денег, что позволило ему снять с себя «такой груз».

Семенова признали виновным в изнасиловании Шурыгиной в декабре 2016 года, хотя сам он свою вину отрицал. Его приговорили к восьми годам колонии, но он досрочно вышел на свободу по УДО в январе 2018 года.

Освобождение своего обидчика девушка сочла несправедливым. По ее словам, он «злой человек» и до сих пор не осознал вины в содеянном.