Прямой эфир

Насильник Шурыгиной назвал сумму выплаченной ей компенсации

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сергей Семенов, отбывший срок за изнасилование Дианы Шурыгиной на вечеринке, выплатил ей компенсацию размером в 220 тыс. рублей. 

«Заплатил за иск! Жду когда придут документы с подтверждением, что ничего не должен семье Ш. 
Надеюсь, Диана распорядится правильно этими деньгами и направит их в нужное русло. Детские дома или больные дети всегда нуждаются в помощи», — написал он в своем Instagram.

Он поблагодарил своих друзей и всех неравнодушных за помощь в сборе денег, что позволило ему снять с себя «такой груз».

Семенова признали виновным в изнасиловании Шурыгиной в декабре 2016 года, хотя сам он свою вину отрицал. Его приговорили к восьми годам колонии, но он досрочно вышел на свободу по УДО в январе 2018 года.

Освобождение своего обидчика девушка сочла несправедливым. По ее словам, он «злой человек» и до сих пор не осознал вины в содеянном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Германии созданы шорты против насильников
Пять подростков обвинили в изнасиловании московской школьницы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017