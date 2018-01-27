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Пять подростков обвинили в изнасиловании московской школьницы

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Пять молодых людей несколько раз надругались над 13-летней девочкой в Москве. В полицию обратилась мать пострадавшей после того, как в интернете появилось снятое компанией интим-видео, сообщает телеканал РЕН ТВ

Первый инцидент произошел 28 декабря 2017 года — двое из них вступили в интимную связь с несовершеннолетней в подъезде одного из московских домов. Второй раз это случилось 19 января у одного из столичных магазинов. Именно тогда совращение школьницы было снято на видео. 

20 и 21 января ее насиловали уже вчетвером и впятером. Каждый раз, по словам девочки, обидчики поили ее алкоголем

Имена четырех насильников жертва знала, а вот как зовут пятого, вспомнить не смогла. При этом после вышеперечисленных инцидентов она продолжала общаться с парнями. Также она размещала на своей странице в соцсети видео эротического содержания, на которых были запечатлены сцены насилия.

Правоохранители начали проверку.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Швеции одобрили законопроект, согласно которому мужчина обязан получать однозначное согласие женщины на секс, иначе его могут обвинить в изнасиловании даже в том случае, если акт был по обоюдному согласию. 

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