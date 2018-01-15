Насильник Шурыгиной пришел на передачу к Малахову

Сергей Семенов, осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной, стал героем программы «Прямой эфир» Андрея Малахова. Программа вышла в эфир телеканала «Россия 1» в понедельник, 15 января.

21-летнего молодого человека собравшиеся в студии зрители встретили аплодисментами. Сам Семенов в ходе передачи заявил, что не признает свою вину.

В свою очередь, Диана Шурыгина в беседе с Dni.Ru обвинила Андрея Малахова и его команду в подлости — якобы журналист «выдает в массы, что он (Семенов — Прим. ред.) ни в чем не виноват».

История с изнасилованием Дианы Шурыгиной приобрела широкую огласку в 2016 году. Девушка, которой на тот момент было 16 лет, обвинила Сергея Семенова в изнасиловании. Молодой человек отрицал свою вину.

В декабре 2016 года он был приговорен к восьми годам лишения свободы, однако позднее срок сократили до трех лет и трех месяцев. Семенов вышел на свободу по УДО 10 января 2018 года.