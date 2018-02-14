Елена Веснина: «Мы с Макаровой стремимся стать первой парой в мире»

На старте теннисного сезона сильнейшая отечественная женская пара Елена Веснина и Екатерина Макарова была в шаге от победы в одном из самых престижных турниров планеты Australian Open. Успех в открытом чемпионате позволил бы им взять единственный непокоренный приз серии «Золотого шлема» и войти в когорту самых выдающихся теннисисток планеты. Однако в решающей встрече россиянки уступили дуэту Кристины Младенович и Тимеи Бабош (4:6; 3:6). «Известиям» удалось пообщаться с Еленой Весниной и обсудить причины неудачи их дуэта в Австралии, дальнейшие перспективы пары, а также шансы на участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

— Как оцените старт сезона? Все-таки вам удалось выйти в финал первого крупного турнира в 2018 году…

— Начало сезона получилось для меня рабочим и позитивным. Пробиться в финал турнира «Большого шлема» — это всегда успех. Конечно, очень жаль, что не смогли выиграть Australian Open.

— Почему не удалось одержать столь важную победу?

— Наши соперницы в решающей встрече сыграли действительно лучше нас. Пара Бабош и Младенович создавалась в последний момент, на них ничего не давило, и в итоге всё сложилось, как в сказке. Мы же с Катей прекрасно понимали, что идем на «Золотой шлем», и, конечно, ощущали определенный груз ответственности, который дал о себе знать.

— Это поражение не скажется на вашем психологическом состоянии в дальнейшем?

— На этом ничего не заканчивается — мы вынесем из прошедшего финала только положительный опыт. Впереди большая часть сезона, много турниров «Большого шлема». Понимаем, что мы по-прежнему являемся одними из самых опасных теннисисток как в парном разряде, так и в одиночном. Постараемся в этом сезоне улучшить показатели. Такая цель, как победы в турнирах «Большого шлема», всегда стоит перед нами.

— Было ощущение, что несколько очков в финале Открытого чемпионата Австралии могли переломить партию в вашу сторону?

— Да, такое ощущение было, особенно в первом сете. Очень жаль, что нам не удалось удержать преимущество, когда мы вели 4:2. Когда соперницам все-таки удалось отыграться, они почувствовали силу, стали играть более мощно. Их пара отличается очень сильными подачами, а в финале они были еще и очень точными. По сути, на протяжении всего матча Бабош и Младенович удавалось держать высокий темп игры. Если бы нам удалось в какой-то момент переломить их напор, я уверена, мы бы выиграли тот финал. Но решающие матчи этим и отличаются, что всё может решиться в один-два розыгрыша.

— Взять «Золотой шлем» — главная цель вашей карьеры?

— Знаете, я не могу сказать, что это главная задача всей моей карьеры. То, что мы с Макаровой хотим стать первой парой в рейтинге, — это точно. И мы с Катей постараемся добиться этого. Конечно, выиграть все главные теннисные турниры планеты, взять «Золотой шлем», что удавалось очень малому числу игроков, означает войти в историю, и это было бы очень здорово. Но не всё так легко дается. У нас еще есть время, и мы ставим перед собой самые высокие цели. Не удалось заполучить «Золотой шлем» — значит, сейчас нужно ставить перед собой новые задачи.

— Как думаете, сколько времени ваша пара сможет оставаться одной из сильнейших в мире?

— Парный разряд — это очень трудно. Всегда присутствует зависимость одного партнера от другого. При этом не стоит забывать, что мы параллельно играем и в одиночном разряде. Из-за этого на нас ложится очень большая физическая нагрузка. Но мы с Катей хорошо понимаем друг друга. Не знаю, сколько мы еще сможем выступать на таком уровне. Но как показывает время, наши результаты не ухудшаются с возрастом.

— Насколько сложно в физическом плане совмещать выступление в парном и одиночном разрядах?

— Зачастую приходится проводить по две игры в день на жаре. После этого очень сложно идет процесс восстановления. Поэтому нужно грамотно составлять календарь, и именно из-за этого мы с Катей не играем все турниры в паре.

— С 2018 года Москва станет первым городом планеты, где за сезон пройдут сразу два турнира WTA: помимо традиционного Кубка Кремля появится Moscow River Cup. Какие ожидания у вас от дебютного турнира?

— Это невероятный шанс сыграть перед своими фанатами. Также хорошая возможность для молодых теннисисток начать свой путь.

— Российские спортсмены, которые принимают участие в зимней Олимпиаде, находятся под серьезным давлением. Вы были в похожей ситуации во время победных летних Игр 2016 года. Что можете посоветовать отечественным атлетам?

— В первую очередь не надо опускать руки, нельзя сдаваться. Нужно верить, что всё закончится хорошо, верить в свою чистоту и понимать, что твоей вины в этой ситуации нет. Хочется пожелать удачи и сил нашим атлетам, а мы будем болеть за них и всячески поддерживать.

— У вас есть уверенность относительно вашего участия в следующих Олимпийских играх в Токио в 2020 году?

— Нет, я не могу так сказать. Уверенности в этом нет, наверное, ни у кого. При этом у меня, конечно же, есть огромное желание принять участие в Играх в Токио.

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