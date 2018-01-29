В шаге от «Золотого шлема»

Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова проиграли финальный матч Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде. В игре за титул наша пара не сумела взять верх над венгеркой Тимя Бабош и француженкой Кристиной Младенович — 4:6, 3:6. Таким образом, самому успешному тандему женского тенниса последних лет не удалось завоевать «Большой шлем» — он же «Золотой шлем». Этот неформальный статус дается теннисисткам, сумевшим выиграть все четыре турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), Открытый чемпионат Франции (Ролан Гаррос), Уимблдон и Открытый чемпионат США (US Open).

— Нашим девушкам достались очень серьезные соперники, — заявил «Известиям» прославленный отечественный теннисист Андрей Чесноков. — Младенович очень хорошо играла справа — пробивала наших насквозь и хорошо подавала. Со стороны может показаться, что наши уступили достаточно легко — в двух сетах, но на самом деле партия могла сложиться и в их пользу. Если бы в какие-то моменты Макарова и Веснина взяли бы еще два-три очка, то могли бы победить. В целом для начала сезона такой финал — хороший результат и задел на дальнейшие турниры.

Australian Open — единственный турнир «Большого шлема», не покорившийся Весниной и Макаровой. При этом в нынешнем году они во второй раз дошли до финала — в 2014 году россиянки проиграли итальянской паре — Саре Эррари и Роберте Винчи.

— Безусловно, Лена и Катя нацелены преодолеть этот финальный барьер — они сами не раз об этом публично говорили, — заявил «Известиям» президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. — Пока это не удается, в женском парном разряде жесткая конкуренция. Но думаю, что этот финал Australian Open был для них не последним. Прошлогодний успех на Уимблдоне, да и нынешний выход в финал в Австралии показывают, что Веснина и Макарова в отличной форме.

По мнению экспертов, обе теннисистки могут быть довольны началом сезона и в 2018 году будут претендовать на лидирующие позиции в мировом женском парном теннисе.

— Сложно сказать, сколько еще Макарова и Веснина смогут выступать на таком высоком уровне, — отметил Андрей Чесноков. — Когда вы играете в паре, всё зависит не только от тебя, но и от партнера. Поэтому это совершенно непредсказуемо. Сейчас Лена и Катя — один из сильнейших тандемов в мире. У них хорошие перспективы стать первой женской парой по итогам этого сезона.

В тот же день, когда был проигран финал в женском парном разряде, Макарова вышла на корт в полуфинале соревнований для смешанных разрядов. Вместе с бразильцем Бруно Суаресом ей не удалось совладать с канадкой Габриэлой Дабровски и хорватом Мате Павичем — 1:6, 4:6. В Австралии для Макаровой это была вторая неудача в данном разряде — в 2010 году она участвовала в решающем матче в паре с чехом Ярославом Левинским. В паре с Суаресом на ее счету победа на US Open 2012 года.

— Очень сложно было отойти от обидного поражения в финале женского парного разряда — видимо, Кате не удалось до конца восстановиться, — считает Шамиль Тарпищев. — Физически тяжело выдержать две такие важные встречи в один день. Ей мог помочь эмоциональный подъем в случае победы вместе с Весниной, но этого не произошло. Тем более сложно было отойти от поражения именно сейчас, когда не удалось выиграть столь долгожданный трофей, как Открытый чемпионат Австралии.

Андрей Чесноков уверен, что олимпийские чемпионки 2016 года сумеют в итоге добиться победы в Австралии.

— Думаю, что они имеют все шансы собрать «Большой шлем», — подытожил теннисист. — Очень жаль, что им не удалось совершить маленькое чудо уже в этот раз. Шансы увеличивает тот факт, что завершила свою карьеру Мартина Хингис. Теперь много пар могут претендовать на победу в крупных турнирах, и Макарова с Весниной — одни из главных фавориток.

За свою карьеру 31-летняя Веснина и 29-летняя Макарова трижды побеждали на турнирах «Большого шлема» — Ролан Гаррос – 2013, Уимблдон-2017, US Open – 2014. На этой неделе обе теннисистки стартуют в одиночном разряде турнира в Санкт-Петербурге.

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