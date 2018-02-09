Почем бунт лиха

Постояльцы центра временного содержания мигрантов в Красноярском крае устроили беспорядки 3 февраля. Об инциденте стало известно только в четверг, 8 февраля. С недовольными мужчинами, ожидающими депортации из страны, пришлось разбираться полиции вместе с Росгвардией. Это не первый подобный инцидент в России, и этому есть веские причины, рассказал порталу iz.ru специалист по проблемам национальной политики. Почему мигранты бунтуют, как к ним относятся россияне и стоит ли ждать наплыва новых гостей, читайте в материале.

Не прецедент

Около 20 мигрантов-нелегалов устроили беспорядки в центре временного содержания в поселке Березовка Красноярского края. По версии следствия, мигранты забаррикадировались, начали поджигать матрасы и разбивать видеокамеры. Беспорядки потребовали вмешательства полицейских и сотрудников Росгвардии.

Задержанные добивались улучшения условий содержания и депортации из России в кратчайшие сроки. Некоторые из участников бунта содержатся в центре уже больше года, пишут местные СМИ со ссылкой на источники. По информации МВД, в результате были задержаны двое мигрантов, один из которых имеет судимость за убийство. Из какой страны они приехали в Россию на заработки, неизвестно. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Участие в массовых беспорядках».

Березовский центр временного содержания не первый пострадал от беспорядков. Три года назад аналогичный случай произошел в поселке Красный Бор Ярославской области. Двадцать пять мигрантов, ожидавших депортации, устроили голодовку из-за плохих условий содержания. В прокуратуре не выявили нарушений, отметив, что условия вполне сносные. Кроме того, правоохранительные органы установили, что зачинщиками беспорядков стали иностранцы, осужденные за тяжкие наказания.

мигрант Недовольство условиями содержания - одна из главных причин беспорядков Фото: ТАСС/Сергей Узаков

В Екатеринбурге недовольные условиями содержания мигранты в знак протеста порезали себе руки. Четверо мигрантов из Азербайджана, Грузии, Киргизии и Узбекистана отбыли наказание в колонии, после чего снова попали в изолятор из-за предстоящего выдворения. Уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзликова тогда отмечала, что депортация могла задержаться из-за передачи полномочий Федеральной миграционной службы в ведение МВД. В полиции отвергли обвинения: «Работа не прекращалась и не останавливалась. Конечно, проблемы есть — это слабые связи с дипломатическими представительствами».

Директор Института изучения проблем национальной политики и межнациональных отношений (ИИМО) Валерий Энгель отмечает, что проблема с содержанием мигрантов существует давно. «Это проблема не новая абсолютно не только у нас, а вообще в Европе. Она является одной из самых животрепещущих в таких странах, как Венгрия, Италия, Германия и др.», — сказал эксперт в беседе с порталом iz.ru. По его словам, есть международные требования и нормы содержания мигрантов, которые «далеко не всегда выполняются». «Причем нужно понимать, что это явление повсеместное, не только российское», — подчеркивает Валерий Энгель.

Страх перед гостями

Содержание депортируемых мигрантов — отнюдь не главная проблема. Согласно результатам ежегодного исследования ИИМО, мигрантофобия сохраняет высокие позиции в российском обществе. Тенденция в целом намечается положительная: в 2014 году ее уровень составлял 76%, а в 2016-м — 66%. Показатели сходятся со средними по Европе. Обнадеживает и то, что россияне стали разделять понятия «мигрант» и «мусульманин», отмечают специалисты.

Однако претензий к приезжим у граждан РФ немало. Авторы доклада приводят данные соцопроса, согласно которому 62% россиян убеждены, что мигранты отнимают у них рабочие места, еще 64% считают их причиной повышения преступности. По данным МВД, иностранные граждане и лица без гражданства в прошлом году совершили 41 тыс. преступлений, из них в 36,2 тыс. были признаны виновными граждане стран СНГ. По сравнению с 2016 годом показатели уменьшились: тогда полиция зарегистрировала 43,9 тыс. преступлений.

мигрант2 В ходе беспорядков у ТЦ «Москва» в Люблино, по официальным данным, было задержано около сотни человек Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

Последние масштабные беспорядки прошли в сентябре 2017-го у ТЦ «Москва» в столичном Люблино, до этого подобных событий не было несколько нет. В ходе беспорядков, по официальным данным, было задержано около сотни человек. Причиной бунта стала драка между охранниками и продавцами, после которой, как утверждалось изначально, умер мигрант. Впоследствии правоохранительные органы опровергли эту информацию.

Не испытывайте терпение

В четверг, 8 февраля, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в прошлом году было пресечено 136 тыс. нарушений миграционного законодательства. Председатель правительства подчеркнул, что Россия готова принимать гостей, однако не потерпит нарушений: «У нас в целом страна открытая, мы с уважением относимся ко всем, кто приезжает к нам учиться, работать, заниматься наукой, начинать или вести свой бизнес, но это не означает, что иностранные гости могут не соблюдать российских законов».

В ближайшее время власти планируют обязать принимающую сторону следить за тем, чтобы мигранты соблюдали правила пребывания в стране. Что касается центров временного содержания, они продолжат работать. В 2014 году Совет по правам человека при президенте РФ предлагал отказаться от депортации мигрантов. Тогда в подобных центрах, по оценкам общественников, содержались 500 тыс. человек. Инициатива была обусловлена не гуманизмом, а рациональными подсчетами. Отмечалось, что депортация одного человека обходится в 30–40 тыс. рублей.

мигрант2 Премьер-министр России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия готова принимать гостей, однако не потерпит нарушений Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Директор ИИМО отмечает, что сейчас в центры временного содержания направляют даже за мелкие правонарушения. «У нас можно совершить несколько административных проступков, например нарушить правила дорожного движения, и всё — ты можешь быть лишен права пребывания на территории РФ. Нужен ли такой жесткий подход, большой вопрос», — сказал Валерий Энгель в беседе с iz.ru.

Россияне мягкость по отношению к гостям могут воспринять негативно. Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 59% респондентов выступают против введения амнистии для нелегальных мигрантов из стран СНГ.

Не останемся без гостей

Без мигрантов, однако, не обойтись. В Красноярском крае в прошлом году легально на трудовой учет было поставлено более 204 тыс. иностранных граждан. Вместе с тем свыше 1,1 тыс. мигрантов, незаконно работавших в основном на стройках и в мелких торговых точках, выслали из страны. В программе стратегического развития Красноярского края до 2030 года, как отмечали власти, прописано, что региону нужно как минимум 150–180 тыс. новых работников, по другим оценкам — все 300 тыс. Красноярский край — один из лидеров по притоку мигрантов в Сибири, последние несколько лет именно за счет него наблюдается прирост населения.

мигрант3 В целом по России, по данным правительства, миграционный поток по сравнению с 2016-м вырос на 50 тыс. человек Фото: ТАСС/Станислав Красильников

По словам начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольги Кирилловой, показатели трудовой миграции не уменьшаются. «Наша задача сейчас — вырабатывать пути селективного отбора. На сегодняшний день требует совершенствования механизм подхода к высококвалифицированным специалистам», — приводит слова Кирилловой ТАСС. Она подчеркнула, что каждому региону индивидуально необходимо оценивать свои потребности. В Сахалинской области, например, власти в прошлом году запретили мигрантам работать на стройках, а в этом — еще и на автостоянках.