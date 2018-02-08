В ответе за тех, кого пригласили

Россиян, приглашающих в нашу страну иностранцев, обяжут принимать меры для соблюдения гостями заявленной цели въезда в РФ и сроков пребывания. Предусматривается ввести административную ответственность для юридических и должностных лиц за неисполнение этой обязанности. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев во время заседания кабинета министров. Предлагаемый размер штрафа для организаций — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.

Действующим законодательством предусмотрена ответственность физических лиц, приглашающих в нашу страну иностранцев. За нарушение гостем сроков пребывания в РФ россиянину грозит штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. Положения о штрафах за подобное попустительство для должностных и юридических лиц в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) нет.

— У нас в целом страна открытая, мы с уважением относимся ко всем, кто приезжает к нам учиться, работать, заниматься наукой, начинать или вести свой бизнес, но это не означает, что иностранные гости могут не соблюдать российские законы, — заявил председатель правительства.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и КоАП. Соответствующие документы подготовлены МВД по итогам заседания Совета безопасности РФ в марте 2016 года.

Согласно материалам к заседанию правительства, факты нарушения иностранными гражданами и лицами без гражданства режима пребывания в России выявляются достаточно часто. При этом заявленная цель въезда в Россию не соответствует фактически осуществляемой деятельности, роду занятий. За прошлый год территориальными органами МВД пресечено более 136 тыс. подобных случаев.

— Например, человек заявляет одну цель приезда, а занимается совершенно другими делами, то есть он не родственников навещает, а на самом деле начинает трудиться или открывает какой-то свой бизнес, или нарушаются сроки пребывания, — пояснил Дмитрий Медведев.

Государство ежегодно утверждает размер квоты на выдачу разрешений на работу в России для иностранных граждан. В прошлом году Минтруд выступил с предложением сократить ее в 2018 году на 20,7% по сравнению с 2017-м — до 140,4 тыс. По оценкам ведомства, потребность в привлечении из-за рубежа работников в РФ на текущий год — почти 108 тыс. человек. Предусмотрен также резерв в размере 30% от этого количества (32,4 тыс. человек).

По данным Минтруда, квоты для иностранных сотрудников непрерывно снижаются с 2013 года. Тогда речь шла о 410,1 тыс. человек, показатель прошлого года — 177 тыс.

Также правительство урезало квоты на временное проживание в стране для иностранцев. В 2018 году гражданам других государств выдадут всего 90 тыс. подобных разрешений. В прошлом году максимально возможное количество составляло более 110 тыс.

Больше всего разрешений может быть выдано в Центральном федеральном округе — 28,1 тыс. человек. На Московскую область приходится 5 тыс. Около 2 тыс. мигрантов смогут получить право временного проживания в Москве. Меньше всего иностранцев ждут в Ненецком автономном округе — 50 человек.