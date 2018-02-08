«Страна ждёт от науки новых решений»

В День российской науки президент РФ Владимир Путин провел в Новосибирске заседание Совета по науке и образованию и встретился с учеными и студентами. Глава государства подчеркнул, что любая работа должна приносить удовольствие, и власть делает всё для того, чтобы молодым специалистам в России было интересно. Президент призвал научно-исследовательские центры, министерства и ведомства навсегда отказаться от поддержки неэффективных и устаревших подходов в организации своей деятельности. Сегодня, заявил Владимир Путин, необходимо сосредоточиться на поиске новых решений, которые могут изменить качество жизни людей и придать мощную динамику развитию страны.

Перед заседанием Совета глава государства посетил Институт ядерной физики в Академгородке. Студенты НГУ воспользовались возможностью задать вопрос президенту. Например, один из них поинтересовался, куда бы Владимир Путин посоветовал поступать своему ребенку.

— Куда сам больше захочет, — ответил он, заметив, что главный совет молодому человеку — заниматься тем, что ему больше нравится. Именно такой подход, по мнению российского лидера, в перспективе скажется на результатах работы.

Задали президенту и вопрос о его отношении к отъезду ученых за границу. Владимир Путин подчеркнул, что государство делает многое для того, чтобы молодые специалисты оставались в России. Однако ограничивать их желание уехать на работу в другую страну никто не станет.

— Мы не будем держать их на цепи, — заметил президент.

Он также добавил, что многое в этом вопросе зависит от специализации человека и предлагаемых ему проектов.

— Если умные, пусть остаются, — улыбнулся глава государства, напомнив, что иностранных специалистов привлекает к работе и Россия.

Уже на заседании Совета по образованию и науке Владимир Путин подчеркнул: отечественные ученые сделали значительный шаг вперед в таких относительно новых междисциплинарных областях, как наука о жизни, где исследования ведутся на стыке биологии, химии, генетики, медицины, биоинформатики и физики.

— Предложены новые технологии диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Серьезные успехи достигнуты в регенеративной медицине. Речь — об инновационных разработках, которые позволяют спасти людей с практически полным повреждением кожи — например, вернуться к нормальной, полноценной жизни тем, кто пережил тяжелую травму мозга или инсульт, с меньшими рисками проводить замены сердечных клапанов, — отметил президент.

Накопленный интеллектуальный и научный потенциал позволяет организовать в России масштабные геномные исследования, подчеркнул Владимир Путин.

— Прошу в короткие сроки разработать соответствующую программу, предусмотреть механизмы поддержки сильных коллективов, формирования передовой инфраструктуры и подготовки кадров, — дал поручение глава государства. — И в генетике, и в других областях надо шире использовать так называемый конвергентный подход, природоподобные технологии. На этой базе мы сможем создавать новые лекарства и методы лечения тяжелых заболеваний, новую энергетику, основанную на технологиях максимально бережного отношения к ресурсам.

Сегодня мир живет в эпоху кардинальных технологических перемен, отметил российский лидер. По своему масштабу они сопоставимы с эпохами промышленных революций и научных открытий, которые радикально меняли уклад жизни людей на нашей планете.

— Очевидно, что сейчас лидером станет тот, кто будет обладать собственными технологиями, знаниями, компетенциями. Они становятся важнейшим ресурсом развития, обеспечивают суверенитет страны, без всякого преувеличения. В науке, как и в других областях, мы должны добиться настоящего прорыва. Нужно раз и навсегда отказаться от поддержки неэффективности, от устаревших, отживших подходов в организации научной деятельности. И, безусловно, страна ждет от науки новых решений, которые могут изменить качество жизни людей, придать мощную динамику развитию России, — сказал президент, добавив, что именно на реализацию этих задач должны быть нацелены проекты научных институтов, программы НИОКР министерств и ведомств.

Направления, на которых необходимо «сосредоточить усилия и внимание», известны. Необходимо продолжить развитие исследовательской инфраструктуры, которая должна стать основой для реализации масштабных исследовательских программ, центром научного сотрудничества для всего евразийского пространства. Особое внимание нужно уделять поддержке и продвижению талантливых молодых ученых. У всех, кто показывает успешные результаты, должны быть возможности строить в России исследовательскую карьеру, реализовывать крупные научные проекты, иметь долгосрочный горизонт планирования своей деятельности, заявил президент. Также, по его мнению, необходимо и дальше расширять взаимодействие с другими странами, повышать открытость нашей науки.

После своего выступления Владимир Путин предоставил слово президенту Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку. Ученый сообщил, что Курчатовский институт совместно с партнерами по проекту XFEL (European x-ray free electron laser, Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах) и ESRF (European Synchrotron Radiation Facility, Европейский исследовательский ускорительный комплекс) готов максимум за семь лет построить синхротрон (один из типов резонансных циклических ускорителей частиц) четвертого поколения.

— ИССИ-4 — это четвертое поколение синхротрона, принципиально новый исследовательско-технологический инструмент, — пояснил Михаил Ковальчук. — Создание этой установки будет осуществляться в широкой международной кооперации.

По словам главы Курчатовского института, сжатых сроков строительства можно достичь, если использовать уникальную инфраструктуру «нашего коллайдера» в Институте физики высоких энергий имени Логунова.

— Существует 20-километровый тоннель, подведена энергия, прямой кабель от Смоленской атомной станции, — добавил он.

На базе такой установки, заметил Михаил Ковальчук, должны быть сформированы кластеры, в результате чего она привлечет ученых и аспирантов и станет центром наращивания интеллектуального потенциала страны.

Владимир Путин поддержал идею создания синхротрона.

— Сроки, которые вы назвали, вполне обозримые, понятные (по оценкам ученых, на постройку синхротрона потребуется четыре года. — «Известия»), и стоимость тоже приемлемая. Это всё можно сделать, так что давайте готовьте предложение. Не хочу сказать, что это завтра прямо произойдет, но затягивать тоже не нужно. Прямо делайте сейчас. Мы постараемся организовать эту работу по принятию решений соответствующих тоже как можно быстрее, — отреагировал на предложение Михаила Ковальчука глава государства.

Руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков уточнил, что строительство самого синхротрона обойдется примерно в 20 млрд рублей, еще столько же будут стоить необходимые для его работы станции, которых потребуется около 40.