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Путин в Новосибирске вручил премии молодым ученым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин вручил в Новосибирске троим молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2017 год. Размер каждого вознаграждения составляет 2,5 млн рублей.

Лауреаты премии заслужили награды за достижения в разных областях науки, от истории до нанотехнологий.

Президент отметил вклад кандидата исторических наук Никиты Башнина в изучение церковно-государственных отношений, монастырского строительства и публикацию исторических источников XV–XlX веков.

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Кандидат геолого-минералогических наук Константин Кох награжден за развитие методов получения халькогенидных соединений и создание функциональных кристаллов для высокоточных устройств.

За разработку «умных» наноматериалов нового поколения для биомедицинского применения и развитие фундаментальных основ автономных биомолекулярных вычислительных систем для тераностики премию получил кандидат физико-математических наук Максим Никитин.

Премия президента РФ в области науки и инноваций была создана в 2008 году. На нее могут претендовать молодые ученые не старше 35 лет, чьи разработки могут послужить инновационному развитию экономики, социальной сферы или обороноспособности государства, отмечает телеканал «Звезда».

портал iz.ru писал ранее, что в День российской науки Путин встретится в Новосибирске с учеными и проведет заседание Совета при президенте по науке и образованию.

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