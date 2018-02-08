Хозяин лондонских дорог

Главным отличием «Рутмастера» от остальных лондонских автобусов стала его конструкция. Если обычно вход располагался у кабины водителя, то в «Рутмастеры» лондонцы попадали сзади. Поэтому его экипаж состоял из двух человек: водителя и кондуктора. Зато такие автобусы могли покинуть остановку раньше остальных — ведь шоферу не приходилось тратить время на продажу билетов