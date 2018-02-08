Хозяин лондонских дорог

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История самого известного автобуса в мире
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Фото: TASS/Empics
8 февраля 1956 года на улицы Лондона вышел первый двухэтажный автобус «Рутмастер», ставший одним из самых узнаваемых символов британской столицы и, пожалуй, самым знаменитым автобусом в мире. История легендарных красных даблдекеров — в галерее портала iz.ru
Фото: Getty Images/Past Pix
Его предшественниками стали двухэтажные конные омнибусы, курсировавшие по улицам Лондона с конца XIX до начала XX века, когда им пришлось уступить столицу первым двухэтажным автобусам. На фото: конка в Лондоне, 1903 год
Фото: Getty Images/Topical Press Agency
Еще до появления «Рутмастеров» все модели городских автобусов конструировались специально для Лондона. Большинство из них имели открытый второй этаж, но в 1925 году британские власти официально запретили поездки на автобусах с открытым верхом — в результате транспортникам пришлось переделать почти 2 тыс. из них. На фото: улицы Лондона, 1922 год
Фото: Global Look Press/Manchester Daily Express
Главным отличием «Рутмастера» от остальных лондонских автобусов стала его конструкция. Если обычно вход располагался у кабины водителя, то в «Рутмастеры» лондонцы попадали сзади. Поэтому его экипаж состоял из двух человек: водителя и кондуктора. Зато такие автобусы могли покинуть остановку раньше остальных — ведь шоферу не приходилось тратить время на продажу билетов
Фото: Global Look Press/English Heritage
Многие считали, что характерная особенность автобуса — отсутствие дверей, которые заменяла задняя площадка, — воплощала собой английский дух свободы
Фото: Getty Images/Hulton Deutsch
Даблдекеры прорываются через дымовую завесу во время учебной тревоги в лондонском районе Вестминстер, май 1942 года
Фото: Getty Images/Daniel Berehulak
С начала 2000-х классические автобусы с открытой задней площадкой стали исчезать с улиц британской столицы, они были признаны небезопасными. С последним автобусом официально расстались в 2005 году — тогда вдоль всего пути автобуса собрались толпы людей, желавших попрощаться с городской достопримечательностью. Несколько оставшихся по-прежнему используются — но только на обзорных туристических маршрутах
Фото: Global Look Press/Isabel Infantes
Купить списанный автобус может любой желающий — «Рутмастер» обойдется примерно в £10 тыс.
Фото: Global Look Press/ZUMA/UPPA
Впрочем, в начале 2010-х годов в Лондоне представили новый даблдекер, дизайн которого был вдохновлен «Рутмастером»
Фото: Global Look Press/Ferrari
А в 2017 году в британской столице разработали специальный автобусный тур для собак — по улицам британской столицы четвероногие путешествовали именно на легендарном автобусе. На фото: автобус для собак, 2017 год
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