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Авария с автобусом в Перу

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Фото: Global Look Press/ANDINA
На фото: спасатели направляются к месту аварии в Перу
Фото: REUTERS/Guadalupe Pardo
На фото: автобус, который упал в пропасть в Перу на Панамериканском шоссе в районе Пасамайо
Фото: REUTERS/Guadalupe Pardo
Причиной аварии, по некоторым данным, стало столкновение автобуса с фурой. На фото: место аварии с автобусом в Перу
Фото: REUTERS/Guadalupe Pardo
На фото: команда спасателей на месте аварии
Фото: REUTERS/Guadalupe Pardo
По последним данным, в результате падения автобуса в пропасть в Перу погибли 48 человек
Фото: REUTERS/Guadalupe Pardo
По сообщению министерства здравоохранения латиноамериканской страны, автобус столкнулся с фурой в 70 км от перуанской столицы Лимы, на участке серпантина известного, как «Поворот дьявола»
Фото: REUTERS/Guadalupe Pardo
На фото: спасатели поднимают с места крушения автобуса одного из пострадавших
Фото: REUTERS/Guadalupe Pardo
Пассажирский автобус упал в пропасть в Перу на Панамериканском шоссе в районе Пасамайо. На фото: спасатели оказывают первую помощь пострадавшему в аварии
Фото: REUTERS/Guadalupe Pardo
Министр транспорта и коммуникаций Перу Бруно Гуифра выразил свои соболезнования членам семей жертв трагедии. На фото: автобус на месте аварии
Фото: REUTERS/Guadalupe Pardo
На фото: работа спасателей на месте аварии с туристическим автобусом
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