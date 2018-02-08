Жена Белых рассказала о стойкости мужа во время процесса

Супруга экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, осужденного на 8 лет колонии строгого режима за взятку, рассказала, что ее муж стойко держался во время судебного процесса, несмотря на проблемы со здоровьем.

«Никита — очень сильный человек, сильный духом, перенес операцию на коленях, трудоголик, несмотря на заболевания, держался, не показывал свое состояние, и в суде, когда вызывали скорую, когда судья отказывала в перерывах, держался молодцом», — цитирует Екатерину Белых корреспондент iz.ru.

Вместе с тем жена экс-губернатора считает, что пребывание в тюрьме грозит ее мужу летальным исходом.

«Система здравоохранения в условиях колоний и тюрем приведет, скорее всего, к летальному исходу. Это наиболее тяжелое испытание и для здоровых людей», — сказала она.

1 февраля Пресненский районный суд приговорил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.