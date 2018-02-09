Мы живем сегодня в беспрецедентно открытом мире. И это, пожалуй, главное отличие условий глобального противостояния времен холодной войны конца прошлого века от того, что сейчас каждый может наблюдать в интернете, социальных сетях и блогах. Новые коммуникационные инструменты обладают масштабной мультипликацией и способны мгновенно распространять те или иные новости и псевдоновости. Уровень социального проникновения новых медиа беспрецедентно глубок. Такого не снилось ни газетам, ни телевидению, ни радио прошлого. Степень вовлечения аудитории, не политизации, а именно вовлечения достигает 50–70%!

Конечно, подобные инструменты создают уникальные условия для взаимопроникновения пропаганды/контрпропаганды и делают многие процессы, в прошлом кровавые, виртуальными. Но от того не менее драматичными! Диффамация реальности, откровенная дезинформация, фейки разных уровней приближения к достоверности сводят с ума людей, целые страны и народы! Достаточно внимательно посмотреть, что делают со своим государством соседи украинцы под мороком внешнего технологического воздействия.

Одним из самых актуальных поводов для атак на массовое сознание часто становятся выборы. Именно в таких точках бифуркации становятся возможными радикальные изменения в политике государства извне. Технология контрпрограммирования через разочарование и апатию отработана блестяще в ряде стран постсоветского пространства.

Представляется, что текущая избирательная кампания по выборам президента России не станет исключением для искушений нового внешнего воздействия. Медийное давление на избирателей, вмешательство в саму избирательную кампанию, спецмероприятия по дискредитации электоральной процедуры, попытки организации массовых беспорядков с целью дестабилизации обстановки в целом… мы всё это видели в 2012 году во время и после предыдущих выборов. Так называемое болотное дело имени товарища Макфола живо в сознании аналитиков западных «тин-тенков». Очевидно, аналогичные попытки с учетом «выученных уроков» 2012 года будут предприниматься и на этот раз. В последние четверть века это стало уже традиционным набором инструментов давления на страны с ярко заявленным суверенитетом.

Методологическим мотором этих процессов на протяжении десятилетий являются так называемые западные фабрики мысли или попросту подрывные интеллектуальные центры. США, Британия, Германия, Украина — география формальной регистрации разная, средства и результаты одни — разработка и внедрение технологий, способных оказать критическое влияние на внутреннюю политику независимых государств с целью прямого подчинения заказчику. Заказчик, как правило, тоже известен.

Помимо работы, направленной на избирателей, системной атаки на национальную элиту в целом с целью получить достаточное количество коллаборационистов, зарубежные «мозговые центры» также ведут деятельность по расколу национальных элит. Через иностранные русскоязычные и российские оппозиционные СМИ, мультипликацию в сетях и блогах регулярно вбрасываются теории об усилении и ослаблении так называемых «групп влияния», «противоборстве силовых структур», «предполагаемых отставках и назначениях» и тому подобное. Их задача — спровоцировать не воображаемые, а реальные конфликты в госуправлении и за счет этого — ослабить страну.

Для проведения эффективных контрмероприятий и «прививок» от прямого разрушительного воздействия продуктов зарубежных «тин-тенков» на массовое общественно-политическое сознание, необходимо четко представлять, кто и как эту работу проводит, через какие каналы она реализуется, как именно влияет на поведение конкретных людей.

При том важно отличать позитивные зарубежные НКО, преследующие гуманитарные цели, от «троянских коней», настоящую научную и аналитическую работу – от замаскированной подрывной пропаганды.

Для точной экспертизы необходим опыт кропотливой работы с зарубежными источниками и полноценный банк данных по деятельности зарубежных организаций, действующих в России, а также ориентированных на российскую аудиторию организаций за рубежом, в том числе их многочисленные проекции на постсоветском пространстве.

Для минимизации эффекта пропагандистской и подрывной активности зарубежных «мозговых трестов» необходимо вести проактивную национальную интеллектуальную политику, распространение реальной информации. Поэтому в нашей стране созданы и работают собственные «фабрики мысли» и информационные центры. Недавние нападки и ограничения деятельности в ряде западных стран отечественных иновещателей RT и Sputnik — яркая иллюстрация качества работы наших интеллектуальных центров.

Смягчения политики США и стран НАТО по отношению к России в ближайшие годы не прогнозируют даже самые смелые эксперты. Исходя из этого понимания, представляется важным, не останавливаясь на достигнутом, развивать сеть национальных «фабрик мысли» и средства доставки произведенного ими контента.

Автор — президент Международного института новейших государств

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции