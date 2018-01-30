В последнее время евробюрократы вслед за своими заокеанскими коллегами фактически объявили войну российским медиа. С трибуны Европарламента звучат призывы «остановить русскую пропаганду». Руками евронеофитов типа прибалтийских стран и Польши российские журналисты, политологи, эксперты и правозащитники вносятся в черные списки и стоп-листы Шенгенской зоны, объявляются «угрозой национальной безопасности». Что, конечно, призвано в первую очередь оградить европейское экспертное и журналистское сообщество от прямого общения с российскими коллегами.

Имея возможность получать альтернативную информацию относительно внутриевропейской (читай — глобальной) повестки из российского иновещания — таких профессиональных медиа мирового уровня как RT, Sputnik и других — заинтересованный европейский читатель в состоянии составить реальную картину происходящего, в том числе и вокруг президентских выборов в России. И это в значительной степени расходится с согласованным «темником» от западных «фабрик мысли». Дым из труб тех фабрик виден из-за нескольких границ — так соревнуются рекрутированные западные интеллектуалы в моделировании альтернативной реальности, призванной прочно дискредитировать выборы в России.

Сперва там коллегиально решили представлять Навального в глобальных медиа «главной и единственной альтернативой существующему режиму в России». Даром, что Навальный не баллотируется по причине собственной непогашенной судимости и откровенно не соответствует политическим масштабам самой большой страны в мире. Но в первых числах 2018 года в «темники» были внесены корректировки. Новым фаворитом становится капиталист-«коммунист» Грудинин. По всей видимости, удачно покатался Павел Николаевич в Австрии на лыжах в новогодние каникулы.

К примеру, на днях один знакомый депутат парламента итальянской провинции Венето при встрече в Москве обратил внимание, что все газеты страны в январе были забиты передовицами про российские выборы, где Путину прямо противопоставляется Грудинин с Навальным. Его попытки разъяснить журналистам, что это мягко говоря, не совсем точно соответствует действительности, наталкивались на стену непонимания. «Темник» же!

Действительно, за малым исключением, большинство итальянских газет давно поглощены трансконтинентальными медиакорпорациями. В этом смысле в Италии почти не осталось национальных СМИ. Те немногие, что находятся под контролем Сильвио Берлускони, явно в меньшинстве. Как отмечают итальянские эксперты, эти медиаактивы были одной из основных неформальных причин уголовного преследования бывшего премьер-министра по надуманным обвинениям несколько лет назад.

Но всё может измениться в марте, когда за неделю до президентских выборов в России в Италии пройдут выборы парламентские. Блоку Берлускони прочат серьезную победу. Уже сегодня в тех самых глобальных медиа опять заговорили о «российском вмешательстве в итальянские выборы». Но итальянцев это волнует мало. С Россией в Италии хотят дружить.

Конечно, левые европейские СМИ и так пишут про Грудинина — так сказать, из идейной солидарности. Естественно, умалчивая о нюансах со странными «забытыми» миллиардными австрийскими счетами и прочим «недостиранным бельем» кандидата от старейшей партии России.

Из стройного хора разномастной французской и немецкой прессы тоже выбиваются отдельные интеллектуалы с левого фланга. Их довольно трезвый анализ российской выборной кампании тонет в потоке глобальной профанации на национальном языке, но всё-таки.

Доходит до того, что фамилия российского президента по частоте упоминаний в европейских СМИ превосходит количество упоминаний национальных лидеров европейских стран. Что приводит к дикой ревности последних. Несмотря на часто отрицательную тональность, повышенное внимание вызывает у большинства читателей-европейцев лишь дополнительное уважение к российскому лидеру.

Выборы в России заслуженно держатся в топах европейской информационной повестки. Все прекрасно понимают, несмотря на попытку регулировать тональность и контент извне, институализация замысла Путина через выборы будет носить для будущего Европы решающий смысл.

Владимир Путин прочно занял место среди европейских политиков. Сегодняшняя атака евробюрократии на респектабельные российские медиа бессмысленна и сильно запоздала. Закроют вещание RT и Sputnik — они найдут им замену в еще более радикальных пророссийских пабликах, блогерах и политиках на просторах глобальной сети.

Автор — президент Международного института новейших государств

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