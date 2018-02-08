Стена общежития частично разрушилась в Ставрополе

В Ставрополе частично обрушилась кирпичная кладка стены пятиэтажного общежития. Разрушения обнаружены на уровне четвертого и пятого этажей. Как передает пресс-служба ГУ МЧС по региону, в городе планируется ввести режим ЧС.

По данным ведомства, обследование здания установило, что в районе четвертого этажа частично выпала кирпичная кладка, рушится слой штукатурки. На уровне пятого этажа специалисты нашли трещины шириной более 3 см.

Сообщается, что в ходе аварийно-восстановительных работ будут отселены жильцы 10 комнат, прилегающих к аварийному участку.

Портал iz.ru писал о том, что в барнаульской гимназии № 5 во время занятия по русскому языку на детей упала часть штукатурки с потолка. Внушительный кусок рухнул на парту между ученицами и засыпал их вещи. В результате инцидента никто не пострадал.