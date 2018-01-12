До четырех человек могут находиться под рухнувшими стенами котельной на Урале

От трех до четырех человек могут находиться под завалами рухнувших перекрытий в котельной на территории заброшенной шахты в Копейске Челябинской области. ЧП произошло в пятницу, 12 января.

Как передает «РИА Новости», в поселке Бажова на территории заброшенной шахты «Подозерная» с третьего по первый этажи обрушились кровля и плиты перекрытия трехэтажного здания. На место ЧП направлены спасатели и тяжелая инженерная техника.

Портал iz.ru писал о том, что здание было нежилым и некоторое время пустовало.