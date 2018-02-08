Часть потолка обрушилась в барнаульской гимназии во время урока

В барнаульской гимназии № 5 во время занятия по русскому языку на детей упала часть штукатурки с потолка. Внушительный кусок рухнул на парту между ученицами и засыпал их вещи. К счастью, девочки не пострадали.

Школьники сняли произошедшее на телефон. Мать одной из девочек решила не оставлять этот инцидент без огласки и обратилась в комитет по образованию и в СМИ, передает altapress.ru. Директор учебного заведения Николай Воробьев в свою очередь сообщил, что потолок заштукатурили уже через час после случившегося.

Как писал портал iz.ru, в селе Нижнетроицкое Туймазинского района Башкирии 400 учеников вынуждены заниматься в школе, где рассыпаются стены, протекает крыша и разбиты окна. Здание было построено в середине XX века. C тех пор там ни разу не было капитального ремонта.