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Власти Приморья вновь ищут деньги на достройку Hyatt во Владивостоке

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На достройку отеля Hyatt во Владивостоке на Корабельной набережной необходимо дополнительно 3,5 млрд рублей и еще около 2 млрд рублей — на погашение кредита, взятого на завершение строительства. Об этом говорилось на заседании регионального кабинета министров, в котором приняли участие депутаты законодательного собрания Приморья и представители генподрядчика.

Как сообщает ИА PrimaMedia, против выделения необходимой суммы из областного бюджета выступили депутаты. Так, по словам главы фракции «Единой России» Сергея Слепченко, благодаря предшественникам нынешнего вице-губернатора по строительству Алексея Немкова репутации фракции был нанесен ущерб. Дело в том, что первоначальная сметная стоимость гостиницы увеличилась более чем в два раза. Сначала заявлялось, что для этого необходимо 3,7 млрд рублей, а потом сумма превысила 11 млрд рублей.

Напомним, две гостиницы Hyatt — на мысе Бурном и в районе Корабельной набережной — возводятся во Владивостоке с 2010 года. Один из отелей, на Бурном, выставили на продажу. Однако затем торги отменили. В октябре 2017 года врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко сообщил, что нашел нарушения на стройках. Позже власти Приморского края предложили крупным отечественным и зарубежным компаниям принять участие в достройке гостиниц во Владивостоке.

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