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Отель Hyatt во Владивостоке решили достроить и сняли с продажи

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Фото: Global Look Press/Bodo Marks
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В ходе инспекции масштабных строек во Владивостоке временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко посетил и недостроенные отели Hyatt на мысе Бурном и на Корабельной набережной. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Олеся Ясевич.

Тарасенко принял решение приостановить продажу гостиницы на мысе Бурном и достроить ее своими силами.

«На следующей неделе еще будет отдельное совещание по вопросу «недостроев», но пока такое решение есть, потому что врио губернатора считает это нецелесообразным. По его мнению, это еще одна попытка заработать», — цитирует Интерфакс Ясевич.

Она отметила, что Тарасенко будет лично и непрерывно контролировать стройку.

Как сообщалось, торги по продаже гостиницы несколько раз уже переносились из-за отсутствия заявок от покупателей. Очередной аукцион намечен на 9 ноября. Начальная цена лота — 4,153 млрд рублей.

Строительство двух пятизвездочных гостиниц Hyatt было начато в 2012 году к саммиту АТЭС, но строительные работы затянулись.

Андрей Тарасенко был назначен на пост врио губернатора Приморья указом президента РФ Владимира Путина 4 октября. Ранее он возглавлял «Росморпорт».

Как уточнил сам Тарасенко, при назначении на эту должность Путин поручил ему «навести порядок» в регионе.

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