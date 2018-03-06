За последний год российские паралимпийцы сдали более 200 допинг-проб. И все они дали отрицательный результат. Для Международного паралимпийского комитета (МПК) это не стало поводом восстановить членство в организации Паралимпийского комитета России (ПКР). В МПК положительно оценили работу ПКР по ужесточению антидопинговой политики, но не признали ее достаточной.

Всё упирается в выполнение двух критериев: восстановление аккредитации Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и признание доклада главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Второй пункт самый важный. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию российских олимпийцев, обвиненных Маклареном, и поставил под сомнение его выводы. Но этот прецедент мы не можем напрямую использовать в случае с паралимпийцами. Макларен, а затем Денис Освальд — глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) — пофамильно обвиняли олимпийцев в нарушениях. МОК на основе этих обвинений опять же пофамильно отстранил конкретных людей. И эти люди индивидуально подали в CAS жалобы, которые были удовлетворены.

Наше отличие состоит в том, что в случае с паралимпийцами Макларен не назвал в своем докладе фамилий нарушивших антидопинговые правила спортсменов. Лишь было сказано, что они входили в государственную программу поддержки допинга. А МПК даже не стал проводить свое расследование, не создал свои аналоги комиссий Освальда и Самюэля Шмида. Он просто поверил на слово Макларену.

И вот этого упоминания слова «паралимпийцы» в докладе оказалось достаточно, чтобы тогдашний президент МПК Филип Крэйвен за месяц до старта летних Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро лишил членства в своей организации ПКР. Тем самым не дав никакой возможности российским спортсменам выступить на Играх. В Лозанне сказали, что раз персональных обвинений нет, значит, вопрос допуска до Олимпиады касается только отношений МПК и ПКР, в которые суд не может вмешиваться. А ПКР не выполнил критерии МПК и не восстановлен. Отсутствие спортсменов на летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро было уже следствием этого казуса.

Но сейчас новый президент МПК Эндрю Парсонс пошел на существенный шаг. Он допустил до Паралимпийских игр в Пхенчхане спортсменов, которых изначально нельзя было втягивать в этот спор между российскими и международными организациями. Парсонс дает возможность нашим атлетам выступить хотя бы в нейтральном статусе. Теперь им надо спокойно подготовиться к Паралимпийским играм.

А всем ответственным организациям, начиная с ПКР, параллельно необходимо готовить документы. Но не в CAS, а в суды общей юрисдикции Канады по месту жительства Ричарда Макларена. И при необходимости дойти до Верховного суда этого государства и подать на Макларена иск за дискредитацию имен наших спортсменов.

Сейчас по такому пути пошли российские велогонщики Кирилл Свешников, Дмитрий Страхов и Дмитрий Соколов, которые должны были выступать на Олимпиаде в Рио, но после публикации первой части доклада Макларена оказались не допущены до нее. Мы внимательно следим за их опытом и рассчитываем, что наши летние паралимпийцы, не попавшие в Рио, подадут аналогичные иски. Если им удастся доказать клеветнический характер доклада Макларена, нанесшего спортсменам существенные моральные и репутационные издержки, то будет шанс подтвердить отсутствие у него объективного характера и добиться исключения из «дорожной карты» МПК пункта о признании его правдивости.

Автор — член Совета Федерации РФ от законодательного органа Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), президент Олимпийского совета Югры, президент следж-хоккейного клуба «Югра», в прошлом тренер-преподаватель по спорту инвалидов в МУ ДОД ДЮСШ «Смена» в Югорске, начальник отдела паралимпийских видов спорта государственного учреждения ХМАО-Югры «Центр спортивной подготовки», директор БУ ХМАО-Югры «Центр адаптивных видов спорта»

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