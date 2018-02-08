Клинцевич назвал «вбросом» слова о спровоцировавших удар коалиции россиянах

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ответил на обвинения со стороны США по поводу возможного присутствия российских военных в составе правительственных сил Сирии, которые якобы напали на вооруженную оппозицию с американскими советниками и спровоцировали ответный удар.

«Не думаю, что кто-то поверит американцам на слово, будто удар возглавляемой ими коалиции по армии Сирии был спровоцирован, утверждения американской стороны требуют тщательной проверки», — сказал Клинцевич журналистам агенства «Интерфакс».

Сенатор отметил, что расценивает подобные фейки как попытку перенаправить информационные потоки с расследования гибели российского летчика Романа Филипова в Сирии в ложную сторону.

Ранее, 7 февраля, коалиция США нанесла удары по проправительственным силам в Сирии. Американские власти заявили, что такие действия были предприняты в ответ на нападение на штаб «Сил демократической Сирии».

Журналисты сообщили, что число жертв нападения коалиции составляет более ста человек.