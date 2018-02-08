Путин обсудит в Новосибирске вопросы развития российской науки

Президент России Владимир Путин в День российской науки встретится в Новосибирске с учеными и проведет заседание Совета при президенте по науке и образованию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что российский лидер посетит академгородок, где ему продемонстрируют лаборатории Института ядерной физики им. Г.И. Будкера. Также президент встретится с учеными сибирского отделения Российской академии наук.

Помимо этого, глава государства вручит президентские премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2017 год.

Премия, учрежденная в 2008 году, присуждается за значительный вклад в развитие науки России, разработку новых технологий, а также укрепление обороноспособности страны.

Главная ее цель –– стимулирование дальнейших исследований и создание благоприятных условий для новых научных открытий. Размер каждой премии — 2,5 млн рублей.

Новосибирский академгородок, созданный в 1950-х годах, является одним из самых важных научных и образовательных центров России. Первостепенное значение он имеет для решения оборонных задач. Сейчас на его территории расположены десятки научно-исследовательских институтов.

День науки России был учрежден в 1999 году. Он приурочен к дате основания Российской академии наук, заложенной Петром I в 1724 году.

7 февраля портал iz.ru сообщал, что Владимир Путин в ходе рабочего визита в Красноярск поручил уделить особое внимание экологии при подготовке зимней Универсиады – 2019.