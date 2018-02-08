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Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске заявил о своей невиновности

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Фото: РИА Новости/Игорь Онучин
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Обвиняемый в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва житель Хабаровска Анар Аллахверанов считает, что он дрался, а не совершал преступление.

Об этом он заявил в четверг, 8 февраля, на заседании суда.

«На первом заседании суда… Анар Аллахверанов заявил, что не совершал убийство. Это была обычная драка на почве неприязни», — цитирует его «РИА Новости».

Как полагает следствие, в ночь на 20 августа недалеко от кафе в центре Хабаровска Аллахверанов, обладающий навыками рукопашного боя, спровоцировал конфликт со спортсменом. Во время драки он нанес Драчёву не менее 21 удара руками и ногами в область головы и тела. При этом он применял приемы, от которых спортсмен падал на тротуар. После того как тот перестал оказывать сопротивление, Аллахверанов нанес ему еще пять ударов в голову. От полученных травм Драчёв скончался.

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