Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера в Хабаровске заявил о своей невиновности

Обвиняемый в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва житель Хабаровска Анар Аллахверанов считает, что он дрался, а не совершал преступление.

Об этом он заявил в четверг, 8 февраля, на заседании суда.

«На первом заседании суда… Анар Аллахверанов заявил, что не совершал убийство. Это была обычная драка на почве неприязни», — цитирует его «РИА Новости».

Как полагает следствие, в ночь на 20 августа недалеко от кафе в центре Хабаровска Аллахверанов, обладающий навыками рукопашного боя, спровоцировал конфликт со спортсменом. Во время драки он нанес Драчёву не менее 21 удара руками и ногами в область головы и тела. При этом он применял приемы, от которых спортсмен падал на тротуар. После того как тот перестал оказывать сопротивление, Аллахверанов нанес ему еще пять ударов в голову. От полученных травм Драчёв скончался.