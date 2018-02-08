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Тело погибшего работника на шахте в Кузбассе поднято на поверхность

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области
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Тело погибшего при обрушении породы работника шахты «Осинниковская» в Кузбассе поднято на поверхность.

Информацию об этом распространили экстренные службы региона в четверг, 8 февраля.

«Тело погибшего работника поднято на поверхность», — цитирует сообщение ТАСС.

Инцидент произошел в ночь на четверг, погиб только один, остальные 124 человека, находившиеся в забое, были эвакуированы. СК начал проверку.

В октябре портал iz.ru сообщил, что с шахты в Пермском крае были эвакуированы все горняки из-за возгорания. На поверхность вывели 287 рабочих. Никто не пострадал.

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