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При жесткой посадке аэростата в Австралии пострадали семь человек

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Фото: REUTERS/Stefan Wermuth
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Вблизи австралийского городка Диксонс-Крик воздушный шар совершил жесткую посадку. Об этом сообщает телекомпания ABC.

Во время инцидента в гондоле аэростата находились 16 человек. Утверждается, что воздушный шар завис на высоте около 500 м над землей, после чего начал резко снижаться и в результате столкнулся с землей. При этом нескольких человек выбросило из гондолы.

Пострадавшие — их семь человек — получили травмы шеи и многочисленные переломы, все они госпитализированы. Состояние потерпевших врачи оценивают как стабильное. Обстоятельства происшествия устанавливаются.  

Ранее 8 февраля портал iz.ru писал о крупном ДТП к востоку от канадского Монреаля: на автомагистрали столкнулись 50 машин, в том числе несколько грузовиков. 

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