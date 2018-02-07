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В сенате США договорились о федеральном бюджете на два года

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Фото: ТАСС/Alex Edelman
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На заседании в сенате конгресса США в среду лидеры республиканцев и демократов объявили о достигнутой договоренности в вопросе параметров федерального бюджета на два года.

Глава республиканцев Митч Макконнелл заявил, что «впервые за последние годы у наших вооруженных сил будет больше ресурсов для защиты Америки», сообщает ТАСС.

«Я рад объявить о том, что мы достигли сделки по бюджету на два года», — продолжил лидер демократов Чарльз Шумер. Политик добавил, что договоренность позволит повысить не только оборонные расходы, но и серьезно увеличит финансирование по другим направлениям.

Полноценный бюджет на 2018 финансовый год, начавшийся 1 октября, на данный момент конгрессом не принят, власти действуют на основе временных резолюций, 8 февраля истечет срок нынешней.

Ранее стало известно, что палата представителей конгресса США приняла временный бюджет до 23 марта, чтобы избежать остановки работы правительства.

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